Москва19 октВести.Россия допускает, что Венесуэла может вновь получить право голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Александр Алимов в беседе с "Известиями".
Дипломат пояснил, что Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН в 2020 году, поскольку не имела технической возможности погасить задолженность в бюджет международной организации из-за наложенных на нее американских санкций.
Не исключаем, что в результате налаживания контактов с США данные ограничения будут на каком-то этапе сняты, однако пока исходим из сложившейся ситуациизаявил Алимов
По его словам, Венесуэла публично призывает поддерживать российские резолюции, и Россия надеется, что республика сохранит эту позицию и после восстановления права голоса в Генассамблее.
Ранее стало известно, что США сняли санкции с председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.