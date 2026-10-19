Венесуэла может восстановить право голоса в Генассамблее ООН, считают в МИД РФ

Россия допускает, что Венесуэле могут вернуть право голоса в Генассамблее ООН Венесуэла может восстановить право голоса в Генассамблее ООН, считают в МИД РФ

Москва19 окт Вести.Россия допускает, что Венесуэла может вновь получить право голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Александр Алимов в беседе с "Известиями".

Дипломат пояснил, что Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН в 2020 году, поскольку не имела технической возможности погасить задолженность в бюджет международной организации из-за наложенных на нее американских санкций.

Не исключаем, что в результате налаживания контактов с США данные ограничения будут на каком-то этапе сняты, однако пока исходим из сложившейся ситуации заявил Алимов

По его словам, Венесуэла публично призывает поддерживать российские резолюции, и Россия надеется, что республика сохранит эту позицию и после восстановления права голоса в Генассамблее.

Ранее стало известно, что США сняли санкции с председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.