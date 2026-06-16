Россия подтвердила соблюдение своих обязанностей по Гаагской конвенции 1954 года Москва придерживается Гаагской конвенции о защите культурных ценностей

Москва16 июн Вести.Российская Федерация неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта. Об этом заявили в постпредстве РФ при ЮНЕСКО, комментируя информацию о якобы атаке на комплекс зданий Киево-Печерской лавры.

Российская сторона строго придерживается своих обязательств по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта подчеркивается в сообщении

Ранее Минобороны России заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежащей ВСУ. В ведомстве предположили, что одной из причин некорректной работы этого комплекса стало то, что западные союзники Украины передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.