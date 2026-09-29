РФ впервые представит в Китае и во Вьетнаме экспортную версию БПЛА "Гарпия-А1"

Россия представит экспортную версию БПЛА "Гарпия-А1" в Китае и во Вьетнаме РФ впервые представит в Китае и во Вьетнаме экспортную версию БПЛА "Гарпия-А1"

Москва29 сен Вести.Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит экспортную версию дальнобойного беспилотного комплекса "Гарпия-А1" на двух международных выставках во Вьетнаме и в Китае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.

"Алмаз-Антей" впервые представит экспортную версию дальнобойного БПЛА "Гарпия-А1 (Э)" на Vietnam Defence Show и Airshow China сообщил собеседник агентства

Заявленная дальность поражения дроном стационарных целей - до 1 тысячи километров, точность – до четырех метров. Также известно, что беспилотник способен развивать максимальную скорость до 170 километров в час.

Кроме того, "Гарпия-А1" может нести боевую часть массой более 50 кг и работать на высотах от 50 до 2,5 тыс. метров. Взлетная масса аппарата составляет 250 кг, длина фюзеляжа – 3,4 метра, размах крыла – 3 метра.