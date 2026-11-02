Матвиенко: РФ сделает все для сноса нацистского пантеона на Украине

Россия сделает все для сноса нацистского пантеона на Украине, заявила Матвиенко Матвиенко: РФ сделает все для сноса нацистского пантеона на Украине

Москва2 ноя Вести.Россия сделает все возможное для того, чтобы снести "национальный пантеон" на Украине, заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Она также задалась вопросом, почему международное сообщество никак не реагирует на героизацию нацистов киевским режимом.

Сейчас на Украине создается пантеон, где будут перезахоронены останки фашистских палачей… Мы, Россия, будем делать все возможное для того, чтобы этот пантеон был снесен. Он не имеет права ни морального, ни юридического, никакого, просто быть на земле сказала Матвиенко

1 июля Верховная рада Украины проголосовала за создание "национального пантеона". В него, среди прочих исторических деятелей, могут войти лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степан Бандера, гетманы Иван Мазепа, Петр Сагайдачный и Павел Скоропадский, националист Симон Петлюра.

Министерство иностранных дел России РФ предупреждало, что героизация нацизма и переписывание истории угрожают демократическим ценностям и международной стабильности.