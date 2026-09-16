Россиян призвали не переживать из-за моды на сленг Критик Сушко призвал россиян не переживать из-за моды на сленг

Москва16 сен Вести.Старшему поколению не стоит слишком сильно переживать и раздувать временные тенденции до уровня национальной беды в вопросе сленговых выражений, считает критик Анатолий Сушко, передает "Абзац".

Он отметил, что складывается ощущение, будто в последние годы в несколько раз ускорилось "захламление русского языка и культуры подобными жаргонизмами, англицизмами и прочими "измами".

И многих это сильно беспокоит и даже пугает. Но я хочу призвать, наоборот, не беспокоиться, не пугаться отметил Сушко

Критик призвал не паниковать по этому поводу и не доводить ситуацию до крайностей в виде очередных запретов. По мнению Сушко, многие из этих слов со временем могут сами исчезнуть, поскольку перестанут быть популярными. Язык, как заметил критик, не только автоматически наполняется, но и самоочищается.

В начале сентября стало известно, что в число претендентов за победу в проекте "Слово года-2026" вошли такие выражения, как "газ", "нишевый", "прайм-эра" и "сикс-севен". Критериями выбора стали: актуальность, популярность, а также степень влияния на общество, культуру и русский язык.