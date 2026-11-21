Россиян старше 60 лет будут проверять на мышечную слабость Миндрав ввел проверку на мышечную слабость для пожилых россиян

Москва21 ноя Вести.На риск возрастной потери мышечной массы и силы (саркопении), которая может затруднять даже привычные движения, будут проверять россиян старше 60-ти лет. Минздрав включил соответствующую оценку в порядок диспансеризации.

По данным Минздрава, с саркопенией сталкиваются около 37% людей после 60 лет, а среди граждан старше 90 лет распространенность этого диагноза 60%.

Проверку на мышечную слабость будут проводить участковые терапевты и врачи-гериатры. Она будет состоять из опроса о непреднамеренном похудении, падениях и трудностях при ходьбе. Врачи измерят рост и вес пациента, а также окружности голени и плеча. Эти показатели помогут оценить физическое состояние пожилого человека и выявить возможные признаки саркопении.