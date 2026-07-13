Москва13 июл Вести.Проблемы с топливом на АЗС заставили россиян посмотреть в сторону автомобилей, использующих альтернативное топливо. Поскольку не каждый может сразу выложить за электромобиль четыре миллиона рублей, то одним из вариантов стала установка на машину газобаллонного оборудования (ГБО).

Такой вариант рассмотрели эксперты KP.RU. Все плюсы и минусы работы газификации машины раскрыл автоэксперт Андрей Ломанов. По его мнению, такой выход из сложной топливной ситуации подойдет не всем. Все определяет экономика.

Если у вас малолитражка с аппетитом в 5-6 литров на сотню, плюс ездите вы немного, затраты на ГБО придется отбивать годами - и не факт, что получится. Но если машина заметно более прожорлива, а среднегодовой пробег больше 20 тысяч км - их можно окупить очень быстро добавляет автоэксперт Ломанов

Первая сложность газификация автомобиля – очередь на установку ГБО. Если раньше работу по газификации можно было сделать в день обращения, то сейчас очередь на установку растянулась на пару месяцев. Так что, если вы захотели поставить ГБО, то сделать это можно будет уже только осенью. Но прежде надо смириться с рядом неудобств. Баллон с газом емкостью 50-60 литров устанавливается обычно в багажнике. А это значит, что картошку мешками уже не повозишь. Более того, оборудование требует контроля, поскольку потенциально безопасно. Готовьтесь проходить техобслуживание каждые 10 тысяч километров. Также не получится оставлять машину на подземных паркингах, если они не оборудованы системами аварийной вентиляции и контроля загазованности.

Теперь о плюсах. Поставить ГБО можно на любую машину от советских "Жигулей" и "Феррари". Всегда можно выбирать, на каком топливе ехать: вы получаете гибрид за приемлемые деньги. Газомоторное топливо экологичнее бензина и дизеля, поршни и клапаны остаются дольше чистыми, а значит двигатель служит дольше. Для машин с ГБО есть налоговые льготы. Они зависят от региона. В Москве и Подмосковье владельцы ГБО платят половину транспортного налога: это от 3 до 30 тысяч рублей ежегодно в зависимости от мощности двигателя. Да и газ в среднем наполовину дешевле бензина.

Правда, расход топлива с ГБО вырастет на 10%. Но суммарный запас хода вырастет, а затраты на топливо все равно будут ниже.

Газ - это экологично, удобно, а главное - дешево! Да, останется меньше места в багажнике. Придется тратить время на оформление документов в ГАИ. А в нынешней ситуации - провести два-три месяца в очереди на установку самого ГБО. Зато заправку найти не проблема подчеркивает автоэксперт

Но административные препоны на установку оборудования и внесение изменений в конструкцию автотранспортного средства могут и отпугнуть. Только пошлины в ГАИ обойдутся в 9525 рублей. К этому придется добавить еще плату за ТО и экспертизу. Полный пакет разрешений потянет еще на 15 тысяч. Окупится ли это? Если установка и оформление документов обойдутся в 115 тысяч, то при нынешних ценах на топливо отбить вложенное удастся после пробега 30 тысяч километров. Это примерно полтора-два года эксплуатации машины. Если учитывать налоговые выплаты, то время немного сократится, отмечают автоэксперты.

Ранее сообщалось, что стоимость установки ГБО в Москве выросла в несколько раз.