Москва27 сен Вести.Вологда – это место для очищения души. Такое мнение высказала ИС "Вести" эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

Например, [Свято] Белозерский монастырь. У них есть возможность пожить, а можно просто в келье, там входит и завтрак, обед. Так что очищение душ – это сюда. И кроме этого, надо помнить, что в Ферапонтовом монастыре находятся фрески. И это единственный сохраненный в России храм, в котором полностью расписаны своды. И это невероятно