Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вернулся к индексу 100

Россияне опять стали активно покупать недвижимость в ОАЭ Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вернулся к индексу 100

Москва8 ноя Вести.Интерес россиян к покупке недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах к осени 2026 года восстановился до январского уровня, когда его индекс достигал 100, сообщает РБК.

В течение 2026 года этот показатель существенно менялся: в марте индекс опускался до 22,7, а к осени вновь достиг 100, сравнявшись с результатом января 2026 года.

Доля ОАЭ в общем российском спросе на зарубежную недвижимость за первые три квартала 2026 года составляла 8,68%, что ниже показателя 2022 года в 12,8%.

Ранее эксперт объяснил, почему не стоит ждать снижения цен на российском рынке недвижимости.