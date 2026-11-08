Москва8 нояВести.Интерес россиян к покупке недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах к осени 2026 года восстановился до январского уровня, когда его индекс достигал 100, сообщает РБК.
В течение 2026 года этот показатель существенно менялся: в марте индекс опускался до 22,7, а к осени вновь достиг 100, сравнявшись с результатом января 2026 года.
Доля ОАЭ в общем российском спросе на зарубежную недвижимость за первые три квартала 2026 года составляла 8,68%, что ниже показателя 2022 года в 12,8%.
Ранее эксперт объяснил, почему не стоит ждать снижения цен на российском рынке недвижимости.