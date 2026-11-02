Юрист Браун: потерявшие деньги на бирже Binance россияне могут пойти в суды РФ

Россияне, потерявшие деньги при атаке хакеров на Binance, могут пойти в суды РФ Юрист Браун: потерявшие деньги на бирже Binance россияне могут пойти в суды РФ

Москва2 ноя Вести.Россияне, которые потеряли деньги на иностранной криптобирже Binance вследствие атаки хакеров, смогут пойти с исками в российские суды, если компания даст официальный отказ в компенсации или начнет затягивать выплаты, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

29 октября криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, злоумышленники смогли за 20 минут вывести с площадки более 6 миллиардов долларов.

Если иностранная криптобиржа Binance официально откажет в компенсации россиянину или станет затягивать выплаты без объяснения причин, можно обратиться в суд в России. При этом необходимо собрать доказательную базу: скриншоты баланса, история транзакций, переписку с поддержкой биржи сказала Браун

По словам юриста, российские суды могут принять иск пострадавшего вследствие хакерской атаки по статье "Применение правил подсудности", если он выводил криптоактивы или понес убытки в РФ, а также пополнял счет или проходил верификацию из России.

Однако, отметила Браун, российский суд может и отклонить иск ввиду отсутствия основания для принятия дела к производству, если у биржи нет представительства в России и имущества, а также ввиду сложности доказательства места исполнения договора или причинения вреда именно в России.