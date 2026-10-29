"Рубин" может подписать бывшего игрока "Тоттенхэма" и "Наполи" Ндомбеле Экс-полузащитник сборной Франции Ндомбеле может перейти в "Рубин"

Москва29 окт Вести.Французский полузащитник Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в казанском "Рубине". По данным Telegram-канала "Первый спорт", стороны планируют подписать контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата игрока составит €800 тыс. в год.

Ожидается, что соглашение оформят на следующей неделе, а присоединиться к клубу футболист сможет в январе, после открытия зимнего трансферного окна. Ранее 29-летний Ндомбеле подписал просмотровый контракт и прошел сбор с казанской командой.

Полузащитник выступал за "Лион", "Тоттенхэм", "Наполи", "Галатасарай" и "Ниццу", а также провел семь матчей за сборную Франции.