Москва17 ноя Вести.Рустам Шарипов, ранее исполнявший обязанности мэра Уфы, официально избран главой столицы республики. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", за его кандидатуру проголосовали большинство депутатов городского совета.

Шарипов — уроженец Бурзянского района региона. Выпускник Сибайского филиала Башгосуниверситета и Башкирской академии государственной службы и управления. Ранее возглавлял администрацию Хайбуллинского района.

Исполнять обязанности мэра Уфы Шарипов начал летом 2026 года. Предыдущего градоначальника Ратмира Мавлиева арестовали по делу взятке и превышении должностных полномочий.