Москва7 июл Вести.Озеро Белое в Рязанской области признали самым глубоким в Центральной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Института океанологии РАН.

В пучине озера Белое Рязанской области ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН совершили открытие: по результатам их исследования, это озеро оказалось самым глубоким в Центральном федеральном округе России цитирует собеседника агентство

Уточняется, что такая цифра сильно превышает все известные до сих пор глубины озер Центрального региона, в том числе подмосковного озера Глубокое (31 м).

Также ученые провели гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг, зафиксировав редкое явление, когда весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр. Как отмечается в публикации, они надеются продолжить исследования и осенью поставить в озеро гидрологическое оборудование.