Москва12 нояВести.На текущий момент отозвано 11 тысяч сертификатов безопасности, с проблемами столкнулись более тысячи российских организаций. Об этом заявил руководитель отдела доменов "Руцентра" Георгий Казаров.
По его словам, отсутствие компании в санкционном списке не гарантирует, что ее сертификат не будет отозван.
На текущий момент уже 11 тыс. сертификатов отозвано, более 1 тыс. организаций столкнулись с отзывамисказал Казаров
Эксперт подчеркнул, что отзывы происходят волнами. Так, 20 и 25 июля 2026 года удостоверяющий центр Harica отзывал сертификаты тысячами за секунду. Из-за этого у бизнеса может не быть времени на адекватную реакцию, и клиенты рискуют остаться с неработающими сервисами, заключил Казаров.
3 августа сообщалось, что в связи с отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом российских кредитно-финансовых учреждений на отечественные сертификаты безопасности сайты ряда крупных российских банков, включая ВТБ, Сбер, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Уралсиб", Промсвязьбанк и "Санкт-Петербург", перестали открываться в зарубежных браузерах.