Более тысячи организаций в РФ столкнулись с отзывом SSL-сертификатов

С отзывом SSL-сертификатов в РФ столкнулись более тысячи организаций Более тысячи организаций в РФ столкнулись с отзывом SSL-сертификатов

Москва12 ноя Вести.На текущий момент отозвано 11 тысяч сертификатов безопасности, с проблемами столкнулись более тысячи российских организаций. Об этом заявил руководитель отдела доменов "Руцентра" Георгий Казаров.

По его словам, отсутствие компании в санкционном списке не гарантирует, что ее сертификат не будет отозван.

На текущий момент уже 11 тыс. сертификатов отозвано, более 1 тыс. организаций столкнулись с отзывами сказал Казаров

Эксперт подчеркнул, что отзывы происходят волнами. Так, 20 и 25 июля 2026 года удостоверяющий центр Harica отзывал сертификаты тысячами за секунду. Из-за этого у бизнеса может не быть времени на адекватную реакцию, и клиенты рискуют остаться с неработающими сервисами, заключил Казаров.

3 августа сообщалось, что в связи с отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом российских кредитно-финансовых учреждений на отечественные сертификаты безопасности сайты ряда крупных российских банков, включая ВТБ, Сбер, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Уралсиб", Промсвязьбанк и "Санкт-Петербург", перестали открываться в зарубежных браузерах.