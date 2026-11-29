Сафонов: пенсия Деда Мороза могла бы составлять почти 40 тысяч рублей ТАСС: эксперты посчитали страховую пенсию Деда Мороза в России

Москва29 ноя Вести.Дед Мороз из Великого Устюга в 2026 году может получить страховую пенсию в размере 38 тыс. рублей. Такое мнение агентству ТАСС выразил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Если оформить Деда Мороза по всем правилам пенсионного законодательства РФ 2026 года, его страховая пенсия составит около 38 017 рублей в месяц сказал Сафонов

Сафонов отметил, что при расчете взят стаж 45 лет, за это время волшебник может накопить 172 ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициента).

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля, а базовая фиксированная выплата - 9 584,69 рубля. Плюс ко всему в регионе действует районный коэффициент - 1,15, добавил он.