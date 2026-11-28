Москва28 ноя Вести.Разброс зарплат в вакансиях для Деда Мороза на данный момент составляет от 92 до 200 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в hh.ru.

По данным компании, спрос на Дедов Морозов в ноябре вырос на 38% по сравнению с прошлым месяцем.

Диапазон зарплат в вакансиях для Деда Мороза в конце ноября и декабре от 91,9 тысячи до 200 тысяч рублей. За месяц компании нарастили зарплатные предложения на 10% отметил собеседник агентства

При этом предлагаемые зарплаты Снегурочек выше и находятся в диапазоне от 100 до 240 тысяч рублей. Спрос на них за последний месяц вырос на 50%.

В целом, по данным сервиса, за неполный ноябрь российские работодатели искали почти 700 аниматоров на новогодние праздники.

Медианная предлагаемая зарплата аниматора сейчас достигает уже 70 тысяч рублей, максимальная – от 138 тысяч заключили в компании

Ранее всероссийский Дед Мороз рассказал о своей главной мечте и о самых необычных просьбах детей.