Москва31 авгВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют мирных жителей микрорайона Корабел в Херсоне для собственной защиты. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В беседе с ТАСС он отметил, что украинские боевики скрываются в жилой застройке и размещают там пункты управления БПЛА.
Фактически украинские боевики прикрываются теми людьми, которые еще не смогли уехать. Для киевского режима Карантинный остров [микрорайон Корабел] стал не жилым районом, а военной позициейцитирует агентство Сальдо
По его словам, для передвижения украинские боевики пользуются полуразрушенным автомобильным мостом. Сальдо уточнил, что ВСУ также используют географию острова в своих целях.
Ранее губернатор заявил, что удары по мирным гражданам со стороны Киева не прекратятся до тех пор, пока у власти на Украине остаются нацисты. Он подчеркнул, что рассчитывать на помощь государств Запада в прекращении атак на мирное население не приходится.