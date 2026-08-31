Сальдо заявил, что боевики ВСУ прячутся за жителями Корабела в Херсоне Сальдо: ВСУ прячутся за жителями Корабела, оборудовав позиции в жилых кварталах

Москва31 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют мирных жителей микрорайона Корабел в Херсоне для собственной защиты. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он отметил, что украинские боевики скрываются в жилой застройке и размещают там пункты управления БПЛА.

Фактически украинские боевики прикрываются теми людьми, которые еще не смогли уехать. Для киевского режима Карантинный остров [микрорайон Корабел] стал не жилым районом, а военной позицией цитирует агентство Сальдо

По его словам, для передвижения украинские боевики пользуются полуразрушенным автомобильным мостом. Сальдо уточнил, что ВСУ также используют географию острова в своих целях.

Ранее губернатор заявил, что удары по мирным гражданам со стороны Киева не прекратятся до тех пор, пока у власти на Украине остаются нацисты. Он подчеркнул, что рассчитывать на помощь государств Запада в прекращении атак на мирное население не приходится.