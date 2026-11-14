СДПГ, "Левые" и "Зеленые" сформировали коалицию в Мекленбурге Spiegel: СДПГ, "Левые" и "Зеленые" согласовали коалицию в Мекленбурге

Москва14 ноя Вести.Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), "Левые" и "Зеленые" одобрили соглашение о создании коалиционного правительства в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом пишет Spiegel.

Впервые в истории одной из федеральных земель к власти приходит коалиция из СДПГ, "Левых" и "Зеленых" говорится в публикации

По данным издания, социал-демократы вместе с "Левыми" и "Зелеными" единогласно поддержали текст коалиционного соглашения на внеочередном региональном съезде в городе Гюстров. Отмечается, что подписание документа состоится на официальной церемонии 14 ноября в Грайфсвальде.

При этом премьер-министр земли Мануэла Швезиг в ходе своего выступления перед делегатами съезда подчеркнула, что новая коалиция исключает любое взаимодействие с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), несмотря на победу последней на прошедших в сентябре выборах в Ландтаг.

Ранее сообщалось, что АдГ выдвинула кандидата на пост федерального президента Германии – им стал бывший игрок сборной ФРГ по футболу Томас Бертольд.