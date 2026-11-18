Москва18 нояВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала отрицаемое властями Франции участие Парижа в конфликте на Украине, назвав его "секретом Полишинеля".
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отказался считать Париж участником украинского конфликта, подтвердив при этом присутствие французских инструкторов и специалистов по обслуживанию техники на Украине.
Это тот самый случай, когда фраза "секрет Полишинеля" подходит лучше всего. А это кто-то не знал, что Франция активнейшим образом вовлечена в эти событиясказала Захарова
Дипломат уточнила, что, каким бы образом Париж ни принимал участие в конфликте, он все также полностью вовлечен.