"Секрет Полишинеля": Захарова указала на участие Франции в конфликте на Украине Захарова: Франция активнейшим образом вовлечена в конфликт на Украине

Москва18 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала отрицаемое властями Франции участие Парижа в конфликте на Украине, назвав его "секретом Полишинеля".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отказался считать Париж участником украинского конфликта, подтвердив при этом присутствие французских инструкторов и специалистов по обслуживанию техники на Украине.

Это тот самый случай, когда фраза "секрет Полишинеля" подходит лучше всего. А это кто-то не знал, что Франция активнейшим образом вовлечена в эти события сказала Захарова

Дипломат уточнила, что, каким бы образом Париж ни принимал участие в конфликте, он все также полностью вовлечен.