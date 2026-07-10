Москва10 июл Вести.Верхняя палата парламента Парагвая приняла официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесту Амарилью за расистские и дискриминационные высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом пишет AP.

Сенат принял решение большинством голосов спустя почти пять часов дебатов.

Поводом стали заявления Амарильи, назвавшей Мбаппе "высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом", после матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем (1:0).

В резолюции парламент осудил подобные высказывания.

Ранее футболист назвал сенатора Парагвая презренной женщиной, недостойной своей должности. После этого политик обвинила Мбаппе в унижении женщин и пригрозила ему судом.