Сенат США вновь отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа Сенат США отклонил принятую палатой резолюцию о прекращении конфликта с Ираном

Москва25 сен Вести.Сенат США не поддержал документ о завершении президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом конфликта с Ираном, который ранее одобрила Палата представителей. Сообщает РИА Новости со ссылкой на данные голосования сенаторов.

Инициативу поддержали 49 парламентариев. Против резолюции высказались 50.

Нижняя палата Конгресса США впервые одобрила этот документ 23 июля, а 15 сентября приняла уже третью резолюцию с аналогичным требованием. За нее проголосовали 220 конгрессменов, против — 204.

В начале мая 2026 года сенаторы уже отклоняли документ, который предусматривал прекращение военных действий в отношении Исламской Республики и содержал и запрет использовать американскую армию без одобрения Конгресса.