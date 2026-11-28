Сенат Узбекистана одобрил первый закон о мобилизационной подготовке Парламент Узбекистана утвердил порядок объявления всеобщей мобилизации

Москва28 ноя Вести.Сенат Узбекистана одобрил первый в истории республики единый закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определяющий правовые основы перевода экономики, органов власти и Вооруженных сил в состояние готовности при военных угрозах.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе верхней палаты парламента; закон направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.

Документ регламентирует порядок объявления общей или частичной мобилизации в случае военного нападения либо необходимости выполнения международных обязательств. Призыв объявляется указом президента с последующим обязательным утверждением парламентом в течение 72 часов.

Закон также обязывает сформировать государственный мобилизационный резерв материальных ценностей, обеспечить стратегические запасы ключевой продукции и разработать мобилизационные планы для всех государственных ведомств и предприятий.