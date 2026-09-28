Москва28 сен Вести.Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "стыдливо прикрыл листочком" полученный отчет по преступлениям в Буче, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Когда отчет по преступлениям в Буче мы положили на стол министру иностранных дел Германии, он стыдливо прикрыл это листочком, якобы не заметил того документа, с которым предложили ознакомиться. Но дело времени, надо подождать и потерпеть. Я думаю, что Европа постепенно начнет разворачиваться, и с каждым разом этот процесс будет ускоряться сказал Джабаров

Также сенатор отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и встречах, однако в рамках этого Москва всегда отстаивает свою позицию.

Мне очень понравилось, как Сергей [Лавров] жестко, принципиально отстаивал позицию России. Все, что говорил последние месяцы наш президент, особенно на фоне предвыборной борьбы, которая шла в России. Значит, Сергей очень хорошо, четко сформулировал: "Мы не заискиваем перед Европой, мы не пытаемся ее ублажить, но мы хотим показать, что если хотите с нами взаимодействовать, сотрудничать – а вам без этого никак не обойтись, – надо уважать российских партнеров" добавил он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН прокомментировал итоги прошедшей встречи с немецким коллегой. Он отметил, что Йоханн Вадефуль зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно.

В свою очередь глава МИД ФРГ заявил, что РФ должна продемонстрировать миру свой интерес в урегулировании конфликта на Украине.