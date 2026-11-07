Сенатор Косачев объяснил, чем важно председательство КНР в БРИКС Сенатор Косачев: председательство КНР в БРИКС важно для продвижения идей РФ

Москва7 ноя Вести.Председательство КНР в БРИКС важно для России, поскольку будет служить важным элементом продвижения ее идей и предложений. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что в рамках председательства РФ было наработано большое количество идей, которые китайские партнеры пообещали продвигать.

Для нас именно китайское председательство будет очень важным элементом продвижения вперед тех идей и предложений, которые мы наработали в рамках российского председательства два года назад. Наши китайские партнеры во всем солидарны с российскими идеями, предложениями, обещают их максимально двигать вперед подчеркнул Косачев

Ранее журналист швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель оценил роль КНР в мирном урегулировании на Украине. Он отметил, что страна должна совместно с РФ и США выработать мирное решение этого конфликта.