Сенатор Лариса Мельник рассказала о приоритетах в работе в осеннюю сессию

Сенатор Мельник рассказала о планах работы в осеннюю сессию СФ Сенатор Лариса Мельник рассказала о приоритетах в работе в осеннюю сессию

Москва2 окт Вести.Среди приоритетов работы сенатора от Севастополя Ларисы Мельник в осеннюю сессию Совета Федерации (СФ) – защита интересов бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей, социальные вопросы, а также экономика. Об этом она сообщила ИС "Вести".

2 октября в Совете Федерации открылось первое заседание осенней сессии.

У нас же всегда планы одни – специальная военная операция, защита интересов бойцов, членов их семей. И хочется большое внимания уделить социальной работе, сегодня это очень важный участок, и экономика и бюджет сообщила Мельник

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, назвал одной из главных задач властей обеспечение роста благосостояния граждан страны.