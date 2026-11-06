"Серая зона растет": политолог об изменениях на ЛБС на Украине Эксперт Клинцевич заявил об увеличении серой зоны на фронте

Москва6 ноя Вести.Серая зона, на которой до конца не может закрепиться ни одна из сторон по линии боевого соприкосновения на Украине, увеличивается. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он отметил, что ротации подразделений затруднены из-за погодных условий, а количество беспилотников с обеих сторон кратно увеличилось.

По линии соприкосновения сейчас сильно больших изменений нет, потому что меняется погода, ушла листва. Ротационные мероприятия затруднены, то есть по лесопосадкам пройти достаточно сложно. Количество дронов и с нашей стороны, и с противника растет кратно. Технологические решения, применяемые для искусственного интеллекта, для связи, улучшаются, поэтому линия разграничения растет. Самое интересное, и мы, и противник закрашиваем ее как нашу зону контроля, и это вызывает небольшую сумятицу создает, никто не может понять, а где реально находится линия соприкосновения? Вот она растет эта серая зона очень такая тяжелая для нахождения рассказал Клинцевич

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины на днепропетровском направлении не могут наступать из-за нехватки личного состава, компенсируя недостаток боевиков большим количеством беспилотников.