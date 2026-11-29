Москва29 ноя Вести.Сербский специалист Срджан Благоевич отправлен в отставку с поста главного тренера "Акрона", сообщается на официальном сайте тольяттинского футбольного клуба.

Как отмечается, клуб договорился с тренером о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Вместе с Благоевичем "Акрон" покидают члены его тренерского штаба Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.

Тренерский штаб Срджана Благоевича провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд. В конечном итоге в профессиональном спорте главное – это результат прокомментировал отставку генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев

Клюшев добавил, что решение об отставке было принято с целью сменить эмоциональный фон в команде.

Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение, и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния. Мы продолжаем двигаться дальше, впереди домашний матч с "Оренбургом". Всем нам хочется на положительной ноте завершить календарный год и порадовать своих болельщиков сказал менеджер

Благоевич возглавил "Акрон" в июне 2026 года. Под его руководством команда набрала всего 12 очков в 16 матчах и идет на предпоследнем 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В субботу, 28 ноября, тольяттинцы потерпели разгромное поражение от казанского "Рубина" со счетом 0:3.