Москва7 авг Вести.Сербский снайпер, участник боевых действий на Донбассе в составе ВС РФ Деян Берич высоко оценил уровень подготовки якутских стрелков.

В беседе с ТАСС в ходе регионального форума "Северный рубеж" он отметил, что его знакомые из Якутии не были кадровыми военными.

Я встречался с ними [снайперами из Якутии]. Первая встреча была в 2014 году с добровольцами, которые приехали… Потом в 2015-м, в 2016-м приезжали, немало их [было]. Как оцениваю? Очень хорошие, подготовленные ребята сказал Берич

Он предположил, что навыки якутских стрелков могут быть связаны с их генетическим свойством "быть хорошими охотниками".

Командир роты снайперов с позывным Печкин группировки "Восток" рассказал ранее, что снайперы ВС РФ в засаде могут находиться сутками. Они выявляют наблюдательные пункты украинских боевиков, маршруты их выдвижения, а также корректируют минометный огонь.