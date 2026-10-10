Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить кальмара на сковороде Шеф-повар Левицкий дал советы по быстрому приготовлению кальмара на сковороде

Москва10 окт Вести.Чтобы кальмары получились мягкими, а не "резиновыми" при готовке на сковороде, важно правильно их разморозить и строго соблюдать время жарки. Секретами приготовления морского деликатеса поделился с ИС "Вести" шеф-повар Глеб Левицкий.

Перед непосредственной жаркой кальмара необходимо определиться с выбором продукта и правильно его разморозить, отметил повар.

Вообще рекомендую выбирать именно командорских кальмаров. Это кальмары из холодных вод. К нам редко приезжают незамороженные кальмары, но в заморозке ничего нет страшного. Единственная моя рекомендация – размораживать его в холодильнике. Тогда он практически не потеряет нисколько свое качество. Командорский кальмар считается самым мягким, который может быть рассказал Левицкий

После разморозки необходимо положить кальмара на раскаленную сковороду с маслом на несколько секунд.

Чтобы он был сам по себе очень вкусный, достаточно сильно разогреть сковороду с маслом и обжарить с каждой стороны буквально по 15-20 секунд. Кто не любит, чтобы он надувался, можно сделать надрезы в некоторых местах, тогда он будет равномерно прожарен. Но, поскольку он очень тонкий, то 20 секунд с каждой стороны [будет достаточно], и в конце [добавить] соль посоветовал повар

Ранее шеф-повар Григорий Малышев рассказал о неожиданных сочетаниях шоколада с другими продуктами в блюдах.