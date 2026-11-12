Москва12 ноя Вести.Совет директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) утвердил решение о продаже принадлежащего ему 75-процентного пакета акций туроператора "Библио-Глобус" структурам объединенной компании Wildberries & Russ (RWB). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами заседания.

По сведениям одного из собеседников издания, предварительная стоимость актива оценивается примерно в 40 миллиардов рублей с механизмом отложенного платежа, предполагающим выплаты за счет будущей операционной прибыли туристической компании.

В материале отмечается, что окончательные параметры и финансовые детали сделки еще дорабатываются, ее закрытие намечено до конца года. Отдельные условия договора находятся на финальном этапе межкорпоративных обсуждений.

Ранее сообщалось, что "Международный аэропорт Шереметьево" рассматривает возможность продажи принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус".