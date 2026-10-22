Москва22 окт Вести."Международный аэропорт Шереметьево" рассматривает возможность продажи принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус".

Об этом сообщает РБК. По информации издания, один из потенциальных покупателей предлагал провести пробное временное управление активами.

При этом список приобретателей достаточно широк, одним из вероятных пренетдентов называют близкую к ретейлеру Wildberries & Russ компанию.

Предполагается, что сделка связана с намерением Шереметьево участвовать в приватизации государственного пакета акций аэропорта.

Ранее сообщалось, что задержание владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара в Турции не отразится на деятельности компании в России.