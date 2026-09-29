Москва29 сен Вести.Не менее шести стран НАТО уже купили или находятся в процессе приобретения системы противодействия беспилотникам Merops производства американской компании Project Eagle. Об этом пишет портал Business Insider.

Уточняется, что большинство из упомянутых стран находятся на восточном фланге альянса. Стоимость каждого перехватчика составляет около 15 тыс. долларов и может двигаться со скорость свыше 280 км/ч.

Система противодействия дронам Merops предназначена для защиты от более крупных беспилотников. Впервые система использовалась Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2024 году. Их развертывают на восточных границах Польша и Румыния.

28 сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что будет настаивать на том, чтобы государства ЕС передали Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot до получения новых поставок из США.