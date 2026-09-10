Полицейские задержали шестилетнего ребенка за рулем джипа на юге Казахстана

Шестилетний мальчик разъезжал по ночному Казахстану на машине отца Полицейские задержали шестилетнего ребенка за рулем джипа на юге Казахстана

Москва10 сен Вести.Патрульные полицейские задержали шестилетнего мальчика за рулем джипа в Кызылординской области на юге Казахстана, передает NUR. kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Сотрудники патрульной службы Аральского района Кызылординской области во время патрулирования обнаружили 6-летнего мальчика за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser ночью на одной из улиц района​​​. Полицейские действовали оперативно и предотвратили дорожно-транспортное происшествие отметили в сообщении

Сообщается, что владельцем авто является отец мальчика. По решению суда на него наложили административный штраф и провели с семьей профилактическую разъяснительную работу.

Ранее машина с двухлетним ребенком за рулем въехала на детскую площадку в Воронеже. Машина врезалась в детскую горку.