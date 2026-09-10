Москва10 сенВести.Патрульные полицейские задержали шестилетнего мальчика за рулем джипа в Кызылординской области на юге Казахстана, передает NUR. kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Сотрудники патрульной службы Аральского района Кызылординской области во время патрулирования обнаружили 6-летнего мальчика за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser ночью на одной из улиц района. Полицейские действовали оперативно и предотвратили дорожно-транспортное происшествиеотметили в сообщении
Сообщается, что владельцем авто является отец мальчика. По решению суда на него наложили административный штраф и провели с семьей профилактическую разъяснительную работу.
Ранее машина с двухлетним ребенком за рулем въехала на детскую площадку в Воронеже. Машина врезалась в детскую горку.