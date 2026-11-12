Ученики школы в Нижегородской области нашли в своей еде опарышей

Школьники из деревни Теряево пожаловались на опарышей в обедах Ученики школы в Нижегородской области нашли в своей еде опарышей

Москва12 ноя Вести.Ученики школы в деревне Теряево Богородского района Нижегородской области обнаружили в своей еде опарышей, сообщает региональный телеканал "Кстати".

Между тем школьная администрация пытается доказать, что никаких личинок не было.

Так обстоят дела в Теряевской школе Богородского района, где дети в школьной столовой находят опарышей в своей тарелке, а руководство школы находит способы доказать, что никаких опарышей нет. Хотя есть даже фото говорится в публикации

Жалоба поступила в местное управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства организовали проверку, в ходе которой оценят санитарное состояние пищеблока, а также проверят качество продуктов, из которых готовят обеды для учеников.