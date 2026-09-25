Штаб-квартира "Швабе" продана за 1,8 млрд рублей "Ростех" продал штаб-квартиру "Швабе" в Москве за 1,8 млрд рублей

Москва25 сен Вести."Ростеху" удалось реализовать штаб-квартиру своего холдинга "Швабе" в Москве, сообщает ТАСС. На торгах по ее продаже победила компания "Оптика Мира".

Признать победителем конкурса по лоту №1 - ООО "Оптика мира", предложившее цену за имущество в размере: 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (с учетом НДС, стоимость земельного участка НДС не облагается) говорится в материалах торгов

Штаб-квартиру "Швабе" на проспекте Мира в Москве продавала компания "РТ-Капитал", входящая в структуру "Ростеха", а учредителем компании "Оптика мира", по данным из открытых источников, является бывший полномочный представитель президента в СЗФО Илья Клебанов.

В состав проданного объекта входит четырехэтажное здание площадью 16,5 тыс. кв. м и земельный участок площадью 9 тыс. кв. м. Здание построено в 1972 году.

В 2022 году "РТ-Капитал" уже пыталась продать штаб-квартиру "Швабе" - начальная стоимость тогда составляла 1,77 млрд руб., но покупателя так и не нашлось.

"Швабе" - холдинг "Ростеха", который специализируется на оптико-электронной и фотонной продукции.