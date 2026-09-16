Шуваев сообщил о сохранении напряженной обстановки в Белгородской области Шуваев: обстановка в Белгородской области остается стабильно напряженной

Москва16 сен Вести.Оперативная обстановка в Белгороде и области, особенно в приграничных районах, стабильно напряженная. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Он сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать объекты критически важной инфраструктуры и обстреливать гражданское население.

На сегодняшний день оперативная обстановка в городе и в области, а также особенно в приграничных районах, стабильно напряженная, очень сложная. Противник также продолжает вести обстрелы как по гражданскому населению, так и по объектам критически важной инфраструктуры сказал Шуваев

Утром 16 сентября врио главы региона сообщал, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область 40 раз. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.