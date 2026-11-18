Хирург Умнов: сильный сухой кашель может указывать на нарушения в работе сердца

"Сильный сухой кашель": хирург назвал признак тяжелой болезни сердца Хирург Умнов: сильный сухой кашель может указывать на нарушения в работе сердца

Москва18 ноя Вести.Сильный сухой кашель, который усиливается в ночное время, нередко служит признаком серьезных проблем с сердцем. Об этом старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал NEWS.ru.

Он отметил, что легкие взаимосвязаны с кровеносной системой, однако нередко такой симптом ошибочно связывают с бронхитом.

Многие могут думать, что дело в бронхите, на самом деле это проблемы с сердцем. Особенно стоит обращать внимание, если нападает резкий кашель по ночам, когда легкие как бы "затекают" в лежачем положении сказал Умнов

Врач подчеркнул, что в легких начинает скапливаться жидкость и нарушается поступление кислорода из-за замедления оттока венозной крови при сердечных заболеваниях.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что к выбросу адреналина и опасным сбоям в работе сердца могу привести сильные эмоциональные потрясения. По его словам, с выбросом гормоном появляется стресс, "сердце перегружается".