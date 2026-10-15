Москва15 окт Вести.Ситуация с мировыми запасами топлива ухудшается, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати" (G20) в Бангкоке. Его слова приводятся на сайте Минфина России.

По его словам, с последней встречи G20, прошедшей полтора месяца назад, ситуация лишь усугубилась.

Запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добычная и перерабатывающая инфраструктура под ударом, а рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос. Доверие к бюджетной политике также не укрепляется. сказал он

Силуанов подчеркнул, что для преодоления этих вызовов дополнительных экономических стимулов недостаточно.

Необходимо сместить акцент с компенсации последствий кризисных явлений на устранение первопричин - бюджетных дисбалансов и геополитических факторов. Без этого невозможно сформировать основу для устойчивого роста, можно лишь смягчить последствия, да и то в ущерб долгосрочной стабильности заявил Силуанов

По словам министра, технологический драйвер экономики упрется в указанные первопричины. Инвестиции в ИИ растут, однако вместе с ними растет и спрос на заемные средства, а они дорожают. Как указал Силуанов, борьба за долгосрочные финансовые ресурсы усиливается, и если не сокращать бюджетные дефициты, частным инвестициям достанется меньше капитала.

Для обеспечения финансовой стабильности в мире необходимо проведение выверенной бюджетной политики и сокращение бюджетных дефицитов. Сегодня надо решать две задачи - укрепление стабильности государственных финансов и обеспечение экономики долгосрочным капиталом. От этого будет зависеть ее устойчивость и долгосрочные темпы роста заключил Силуанов

Поставки российского дизеля на мировые энергетические рынки помогут их стабилизировать, но полностью выровнять ситуацию не смогут, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.