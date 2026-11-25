Силуанов: бюджет России должен быть готов к снижению цен на нефть

Силуанов предупредил о рисках снижения цен на нефть Силуанов: бюджет России должен быть готов к снижению цен на нефть

Москва25 ноя Вести.Российский бюджет должен быть готов к сценариям снижения цен на нефть, заявил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Если цены на нефть будут снижаться, а такие предпосылки есть, в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе, соответственно, большие объемы нефти будут поступать на рынки, соответственно, цены будут меняться в сторону понижения. Поэтому бюджет должен быть готов и к таким сценариям сказал чиновник

По словам Силуанова, в бюджет на ближайшие три года заложена консервативная цена на нефть.

Днем ранее Силуанов заявил, что цена на нефть будет меньше беспокоить Россию, так как теперь страна в меньшей степени зависит от конъюнктурных колебаний цены.

Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.