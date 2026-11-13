Москва13 нояВести.Российские военнослужащие Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотные катера перехвачены в северо-западной части акватории.
Силами Черноморского флота … уничтожено два безэкипажных катера ВМС Украиныотмечается в сообщении
Подчеркивается, что всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили более 287 тысяч украинских беспилотников.
25 октября сообщалось, что многоцелевой истребитель Су-30СМ2 ВКС России поразил безэкипажный катер киевского режима в акватории Черного моря.