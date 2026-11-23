Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 192 дрона ВСУ над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 192 дрона ВСУ над регионами России Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 192 дрона ВСУ над регионами России

Москва23 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 23 ноября, нейтрализовали 192 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщило российское Минобороны.

В сообщении сказано, что дроны были сбиты с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника.

Перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства говорится в материале

По сообщению ведомства, дроны нейтрализовали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, над Краснодарским краем, Пермским краем, а также над Татарстаном, Башкортостаном и Крымом.

Вечером 22 ноября Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны в течение 12 часов уничтожили 38 украинских беспилотников над российскими регионами.