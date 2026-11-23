Синоптик рассказал, как Солнце привело к климатическим изменениям в Средние века Заводченков: в Средние века на температуру повлияли изменения орбиты Солнца

Москва23 ноя Вести.В VIII-XIII веках температура воздуха держалась на один-два градуса выше, чем в современности, причиной такого явления стало Солнце. Об этом написал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести".

По его словам, в Средние века изменились параметры орбиты светила, что и повлияло на повышение атмосферной температуры на Земле.

В VIII-XIII веках температура держалась на один-два градуса выше современных. И как раз на это время пришлось активное развитие Северо-Восточной Руси и заселение викингами Гренландии. Есть интересная цитата автора температурного графика под названием "клюшка Манна" от 2003 года: "…было бы хорошо постараться ограничить мнимый средневековый теплый период… " Но что же могло согревать атмосферу в ту эпоху, ведь промышленного производства и, соответственно, выбросов углекислого газа не было? Ответ простой - Солнце, а, вернее, изменение параметров его орбиты отметил Заводченков

Синоптик также провел параллель с современностью.

Угол наклона оси Земли к плоскости орбиты меняется, и сейчас он составляет 23,44 градуса. Зимой в Северном полушарии ось вращения направлена от Солнца, поэтому его лучи падают на поверхность под острым углом, и атмосфера остывает. Летом же наоборот. Так вот, в наше время угол наклона оси планеты постепенно уменьшается, и это приводит к сокращению сезонных различий притоков тепла. То есть зимой энергии от Солнца начинает поступать больше, и средняя температура становится выше добавил он

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на доклад ООН сообщало, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.