Москва9 нояВести.Ночью с пятницы на субботу в столичном регионе будут наиболее сильные осадки, рассказал в интервью ИС "Вести" специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
С понедельника по среду в Москве не ожидается осадков, температура воздуха будет от +3 до +7 градусов.
В четверг ночью пойдет снег при температуре около нуля. В пятницу снег будет переходить в мокрый снег и дождь. И в четверг днем в основном будет идти дождь. Наиболее сильные осадки пройдут с пятницы на субботу, в основном в виде дождя с примесью незначительного количества снегарассказал синоптик
Он добавил, что в пятницу днем ожидается однодневный всплеск тепла, температура поднимется до +8 градусов.