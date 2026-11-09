Синоптик Ильин: в Москве наиболее сильные осадки пройдут с пятницы на субботу

Синоптик рассказал, когда на этой неделе в Москве будут самые сильные осадки Синоптик Ильин: в Москве наиболее сильные осадки пройдут с пятницы на субботу

Москва9 ноя Вести.Ночью с пятницы на субботу в столичном регионе будут наиболее сильные осадки, рассказал в интервью ИС "Вести" специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

С понедельника по среду в Москве не ожидается осадков, температура воздуха будет от +3 до +7 градусов.

В четверг ночью пойдет снег при температуре около нуля. В пятницу снег будет переходить в мокрый снег и дождь. И в четверг днем в основном будет идти дождь. Наиболее сильные осадки пройдут с пятницы на субботу, в основном в виде дождя с примесью незначительного количества снега рассказал синоптик

Он добавил, что в пятницу днем ожидается однодневный всплеск тепла, температура поднимется до +8 градусов.