В ОП РФ открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

Ситуационный центр по наблюдению за выборами открылся в Общественной палате РФ В ОП РФ открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

Москва17 сен Вести.В Общественной палате РФ заработал ситуационный центр по наблюдению за выборами, о старте сообщил сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Алексей Песков, передает ТАСС.

Волонтеры будут обеспечивать оперативную обработку обращений от наблюдателей на местах в течение всех трех дней голосования. Также ожидаются регулярные брифинги для СМИ, в которых примут участие эксперты и лидеры мнений.

Система общественного мониторинга и наблюдения к выборам полностью готова. Работа ситуационного центра в стенах ОП является традиционным форматом, но в этом сезоне будет много новых интересных моментов приводит агентство слова Пескова

Выборы в Государственную думу Российской Федерации будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин отметил, что нынешняя избирательная кампания является значимой и определяющей, и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение.