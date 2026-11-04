Skoda пригрозила отказом от спонсорства ЧМ по хоккею из-за России Skoda пересмотрит поддержку ЧМ по хоккею в случае допуска российской сборной

Москва4 ноя Вести.Чешский автоконцерн Skoda может отказаться от финансирования чемпионата мира по хоккею, если к соревнованиям допустят сборную России. Об этом сообщает портал sport.cz со ссылкой на агентство CTK.

Компания выступает официальным спонсором мировых первенств по хоккею с 1993 года. Однако после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд Skoda заявила о возможности пересмотреть свое участие в турнире.

Если российская национальная команда примет участие в чемпионате мира, мы пересмотрим наше участие в чемпионате и предпримем дальнейшие шаги заявила представитель отдела коммуникаций компании Ива Повольна

Она подчеркнула, что автопроизводитель не поддерживает решение CAS и считает возвращение российских хоккеистов противоречащим ценностям компании.

Ранее хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии заявили об отказе играть со сборной России на чемпионате мира 2027 года. Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что российским и белорусским хоккеистам не будут выдавать визы для участия в чемпионате мира на территории страны.

30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям в сезоне-2026/27.