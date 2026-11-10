Умерший в августе кандидат побеждает на выборах в местный совет в Калифорнии

Скончавшийся в августе кандидат лидирует на выборах в Калифорнии Умерший в августе кандидат побеждает на выборах в местный совет в Калифорнии

Москва10 ноя Вести.Американец Брюс Джудичи, умерший 31 августа, лидирует на выборах в совет одного из округов штата Калифорния, информирует телеканал KCRA со ссылкой на данные окружной избирательной комиссии.

Джудичи трагически погиб в конце лета при падении во время предвыборного обхода избирателей. Несмотря на его смерть, предвыборный штаб призвал сторонников отдать голоса за скончавшегося политика.

Джудичи набирает 56,99% голосов по итогам голосования, тогда как у его живого оппонента Клайда Клэппа 43,01%. На участке не подсчитаны еще 322 бюллетеня, 340 ожидают проверки подписей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что итоги выборов в США отбросили страну в прошлое.