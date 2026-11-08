Скорая помощь не обязана везти в больницу без показаний, заявила адвокат Адвокат Гриценко: без показаний скорая помощь не обязана везти в больницу

Москва8 ноя Вести.Госпитализация пациента - это многоступенчатый процесс. Если врачи не видят для этого медицинских оснований, они не могут отвезти человека в больницу. Об этом рассказала адвокат города Москвы, член КА "Правовая политика" Ирина Гриценко в беседе с Газетой.ru.

По ее словам, процесс госпитализации начинается с момента приема вызова: диспетчер регистрирует жалобы и симптомы, после чего направляет к пациенту либо фельдшерскую, либо врачебную бригаду в зависимости от ситуации.

На втором этапе прибывшие медики проводят осмотр. Если по его результатам показаний для экстренной госпитализации не выявлено, но пациент на ней настаивает, бригада не обязана его везти в больницу и вправе уехать, пояснила эксперт.

Как отметила Гриценко, важный нюанс касается документов: если человеку предлагают подписать отказ от госпитализации, а он не хочет отказываться, то не стоит подписывать. Отказ от подписания этого документа означает, что медицинские работники все же обнаружили основания для вашей госпитализации и теперь обязаны доставить вас в лечебное учреждение.

Если в госпитализации отказали и бригада уехала, необходимо повторно вызвать скорую помощь, если состояние пациента ухудшается, и сообщить об этом диспетчеру. Это основной алгоритм действий в ситуации, когда пациент настаивает на госпитализации подчеркнула адвокат

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