Следствие опровергло версию о бегстве Усольцевых в Монголию СКР: версия о бегстве Усольцевых в Монголию не подтверждается

Москва30 ноя Вести.Версия о бегстве в Монголию семьи Усольцевых, пропавшей более года назад в Красноярском крае, не подтверждается. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

По ее словам, Усольцевы не смогли бы добраться до Монголии от места их пропажи по объективным причинам.

Расстояние слишком большое, а с учетом погодных условий, сложившихся в период их пропажи, добраться туда они бы не смогли пояснила следователь РИА Новости

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин во время похода. Было возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии пропажи семьи следствие рассматривает несчастный случай, но при этом не исключает и криминальный вариант.

Друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев высказал предположение, что глава семейства мог сам убить жену и дочь, а затем погибнуть недалеко от этого места. Однако доказательств, подтверждающих такое развитие событий, у него нет.

Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев заявил, что большинство сложных версий пропажи Усольцевых не имеют никакого отношения к реальности. Он отметил, что обычно самая простая версия при поиске оказывается верной на 95%.