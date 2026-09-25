Москва25 сен Вести.Экономическая модель ЕАЭС отличается от ЕС тем, что имеет устойчивую базу. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Агафоновой рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

У ЕС есть свои преимущества. Это высокие технологии, большой рынок, богатый рынок. Несмотря на все их усилия, все еще богатый рынок … Сегодня действительно Евразийский союз находится на севере Евразии … и мы уникальны в том плане, что по большому счету у нас есть полная обеспеченность всеми основными элементами для нашего развития. Это касается и энергетики, и базовые все ресурсы, продовольствие, подготовленный высококлассный интеллектуальный потенциал и … складывающаяся очень эффективная сеть международных партнерств. То есть в принципе мы имеем базу для развития устойчивую. И мы, более того, в определенном смысле экспортируем свою устойчивость, предоставляя все эти ресурсы и наше партнерство своим партнерам сказал он

Слепнев отметил, что в этом главное различие с экономической моделью Евросоюза.

Потому что, если мы экспортируем устойчивость, денежная политика и другие элементы политики, ЕС во многом своим партнерам экспортирует как раз неустойчивость. То есть перекладывает свои проблемы на партнеров через различные практики, сформированные в течение десятилетий сказал он

Ранее Слепнев рассказал о "непреференциальном" соглашении с Китаем в рамках ЕАЭС.