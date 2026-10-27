Москва27 окт Вести.Серьезный дефицит военнослужащих наблюдается в ряде украинских бригад, а беспилотные подразделения сталкиваются с нехваткой техники и резервов. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции служебные документы ВСУ за 2025-2026 годы.

По данным издания, в материалах содержатся сведения об укомплектованности пяти механизированных бригад, системе денежных поощрений военнослужащих и состоянии подразделений беспилотных систем.

Так, согласно докладу начальника оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Пазевича, численность личного состава 143-й механизированной бригады в январе 2025 года составляла 32% от штатной. При этом танковый батальон был укомплектован лишь на 1% - в нем числились три офицера. Наиболее укомплектованной среди пяти соединений оказалась 153-я бригада, где этот показатель приближался к 70%.

В документах приводятся данные о проблемах с прибытием пополнения. Как утверждает издание, из 315 военнослужащих, назначенных в пять бригад за три дня, до места службы добрались только 77. В частности, в 155-ю бригаду прибыли 33 человека из 212 направленных.

Отдельная часть публикации посвящена системе выплат украинским военнослужащим. По информации издания, инструкция 21-го отдельного полка беспилотных систем "Кракен" предусматривает денежное вознаграждение в 15 тысяч гривен за каждого убитого российского военнослужащего в стрелковом или рукопашном бою. Для получения выплаты требуется документальное подтверждение, включая видеозапись.

Кроме того, издание приводит выдержки из доклада начальника беспилотных систем 71-й бригады ВСУ. В документе отмечается преимущество российских войск в разведывательных беспилотниках, а также указывается на несоответствие заявленных характеристик некоторых украинских дронов их реальным возможностям.

Авторы публикации связывают проблемы с недостатком личного состава, сложностями ротации и необходимостью постоянно пополнять подразделения. При этом независимого подтверждения подлинности опубликованных служебных документов и приведенных в них сведений нет.

Предлагаемая на Украине новая модель мобилизации и план круговой обороны городов говорят о разрушении киевского режима, отмечал ранее автор ИС "Вести" Валентин Богданов.